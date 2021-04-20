Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Египта и Турции для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Турции и Египта для россиян, объяснив это тем, что теперь там на постоянной основе останется коронавирус из-за туристов со всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отпускаем, они заражаются, и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться», — заявил политик. Он также напомнил, что после открытия Турции туристы снова привезли коронавирус в российские города.

20 апреля МИД России объявил о скором запуске чартеров на курорты Египта, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным источника, это может произойти в середине мая.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. На этот период правительство оставило только два рейса в неделю.