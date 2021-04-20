Названы предполагаемые сроки возобновления чартерных полетов на курорты Египта

Чартерные перевозки на курорты Египта, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, предположительно, могут быть возобновлены в середине мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Так, согласно предварительной информации, авиасообщение планируют восстановить после 10 мая. На данный момент прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, а также «пресейлы» с туристическими компаниями.

При этом, по данным другого источника, как минимум две авиакомпании уже планируют осуществлять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Первая из Шереметьево, вторая — из Внуково.

Ранее МИД России объявил о том, что в Москве ожидают скорого возобновления чартерных рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Так, заместитель главы министерства Михаил Богданов пояснил журналистам, что процесс восстановления авиасообщения идет по плану и скоро эту новость могут объявить официально.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.