Россияне массово захотели уехать в две страны после закрытия Турции

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали, что россияне после закрытия Турции массово захотели улететь в две страны — Египет и Кипр. Об этом пишет RT.

Так, сильнее всего вырос интерес россиян к Египту: билеты туда после новостей о закрытии Турции искали на 70 процентов чаще. Цены на перелеты на Кипр стали проверять на 63 процента чаще, а в Марокко — на 55 процентов. Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50 процентов больше запросов), Белоруссию (на 49 процентов), ОАЭ (на 49 процентов), Мальдивы (на 47 процентов), Черногорию (на 41 процент), Грузию (на 31 процент) и Армению (на 20 процентов).

Среди российских городов россияне чаще всего интересовались перелетами в Сочи: их искали на 25,3 процента больше. Практически такая же доля смотрела варианты рейсов в Геленджик (на 24,7 процента) и Симферополь (на 24,4 процента).

Кроме того, выросло количество поисковых запросов на билеты в Анапу (на 22,6 процента), Калининград (на 15,3 процента), Казань (на 13,2 процента), Петрозаводск (на 11,2 процента), Минеральные Воды (на 9,6 процента), Нижний Новгород (на 9,5 процента) и Санкт-Петербург (на 8,4 процента).

Ранее российские туристы назвали направления, которые могут заменить Турцию после ограничения авиасообщения. В качестве главных альтернатив закрывшейся Турции россияне назвали Кипр и Египет — страны получили по 11,5 процента голосов. Также путешественники рассматривают возможность отдыха в Крыму и Греции — их отметили 8,7 и 7,5 процента соответственно.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня.