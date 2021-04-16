Россияне назвали главные альтернативы закрывшейся Турции

Российские туристы назвали направления, которые могут заменить Турцию после ограничения авиасообщения. Об этом сообщатся в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Новость об ограничении авиасообщения коснулась трети опрошенных. Из них 36 процентам пришлось отменить поездку, остальные только планировали свое путешествие.

В качестве главных альтернатив закрывшейся Турции россияне назвали Кипр и Египет — страны получили по 11,5 процента голосов. Также путешественники рассматривают возможность отдыха в Крыму и Греции — их отметили 8,7 и 7,5 процента соответственно.

Кроме того, из отечественных направлений туристы выделили ряд курортов Краснодарского края: Сочи, Анапу и Геленджик. Популярными оказались Дагестан, Северная Осетия и горные курорты на Эльбрусе и Архызе. Кроме того, некоторые россияне планируют поездки в Калининград, Карелию, Санкт-Петербург и на Байкал.

Среди зарубежных направлений путешественники перечислили ОАЭ, Черногорию, Тунис и Грузию. Примечательно, что среди выбранных вариантов есть страны, пока недоступные для россиян. «Вероятно, туристы надеются на смягчение ограничений и открытие новых границ», — говорится в исследовании.

12 апреля правительство объявило о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня. В указанный период сохранятся по два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул.