Россияне нашли способ улететь в Турцию после приостановки авиасообщения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом пишет Readovka со ссылкой на данные Aviasales.

Как уточнили аналитики, после объявления правительства России об ограничении авиасообщения с Турцией спрос на перелеты из Минска в Стамбул вырос на 79 процентов, а из Минска в Анталью — на 65 процентов.

Помимо этого, россияне повально заинтересовались полетами в Иорданию — количество поисковых запросов выросло на 129 процентов, в Египет — на 98 процентов, а в Тунис билеты по этому направлению стали искать в три раза чаще.

15 апреля застрявшие в Турции россияне возмутились высокими ценами на обратные билеты и описали ситуацию словом «грабеж». Так, по словам одного из туристов, произошел резкий скачок цен на стыковочные рейсы. При этом путешественник уточнил, что на ближайший месяц практически все билеты раскуплены.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).