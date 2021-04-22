Эксперты оценили возможность заменить Турцию на один европейский курорт

Россияне готовы поехать в Черногорию после открытия прямого авиасообщения, однако этот европейский курорт не сможет заменить Турцию по популярности. К такому выводу пришли эксперты туристической отрасли, сообщает РИА Новости.

По мнению специалистов, интерес туристов к отдыху в Черногории крайне велик, однако продажи туров пока единичны. Отмечается, что россияне станут больше интересоваться путевками в страну с возобновлением чартерных и прямых регулярных рейсов.

«До пандемии мы отправляли в Черногорию около 10-15 тысяч туристов в сезон, а в Турцию — от 800 тысяч до миллиона. Поэтому даже при полноценном восстановлении авиаперевозок Черногория Турцию не заменит», — оценил ситуацию один из экспертов.

Также отмечается, что ранее до Черногории можно было добраться на самолетах турецких авиалиний, а сейчас долететь туда можно только со стыковкой в Белграде, однако она нередко подразумевает до 20 часов ожидания и обходится намного дороже.

20 апреля сообщалось, что Черногория объявила об открытии границ для российских туристов. Все ограничения, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для въезжающих путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.