Популярная европейская страна объявила об открытии для россиян без ограничений

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр финансов популярной европейской страны Милойко Спаич (Milojko Spajić).

Как уточнил член правительства, все ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование, будут отменены для въезжающих в государство путешественников из России, Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.

«Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!» — добавил он.

В апреле правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян, сообщал российский МИД. Отмечалось, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября 2021 года. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

Ранее, в марте, власти Черногории сообщили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией через полтора месяца. Об этом рассказала госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Она выразила желание поскорее восстановить перелеты.