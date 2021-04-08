Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян. Об этом сообщил российский МИД.

Уточняется, что очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз действует до 31 октября 2021 года. Россияне смогут могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней при наличии загранпаспорта. При этом остается необходимость оформлять рабочие и учебные визы.

Также в МИД указали, что из-за пандемии коронавируса порядок въезда в балканскую страну может измениться.

3 апреля власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Новое постановление действует с 5 апреля. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. 17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.