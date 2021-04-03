Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую официальную правительственную газету.

Новое постановление начнет действовать с 5 апреля. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Въезд в страну по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус.

17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.

Ранее сообщалось о резком росте спроса на билеты в Салоники из Москвы на фоне заявления властей Греции о полном открытии границ для российских туристов с 14 мая. Согласно данным аналитиков, число запросов на перелеты в один город из российской столицы увеличилось на 60,7 процента.