США понадеялись на открытие всех генконсульств из-за сильной связи с россиянами

США надеются возобновить в полной мере работу всех своих дипломатических представительств в России. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. Трансляция доступна в Twitter-аккаунте ведомства.

«Из-за нашей сильной связи с российскими жителями мы рассчитываем, что однажды станет возможным вновь открыть [американские] дипломатические миссии по всей России, однако мы не можем предсказывать на данном этапе, когда это может произойти», — указал он.

1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге перестало выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан, однако осталось открытым. В феврале представитель МИД России во Владивостоке Алексей Броварец сообщил, что генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны текущего года.

О решении США закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно в декабре 2020 года. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии.