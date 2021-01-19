Генконсульству России в Нью-Йорке отключили телефонную связь

В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии. Об этом ТАСС сообщили сотрудники дипмиссии.

«Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много. Периодически возникают проблемы с доступом в интернет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, прежде проблем со связью не было.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в том, что они начали визовую войну и навязали России практику персональных визовых разменов.

19 декабря стало известно о решении США закрыть свои консульства в России. При этом в Госдепартаменте пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. В Госдуме посчитали, что закрытие генконсульств можно связать с антироссийской горячкой госсекретаря США Майка Помпео.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае его закрытия единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.