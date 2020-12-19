Пушков высмеял закрытие генконсульств США в России

Сенатор Алексей Пушков высмеял решение Госдепа США о закрытии американских генконсульств на территории России. Мнением по данному вопросу политик поделился в своем Telegram-канале в субботу, 19 декабря.

По словам Пушкова, закрытие двух последних диппредставительств едва ли позволит американской стороне существенно сэкономить. «Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но все же не до такой степени. Это политическое решение», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что подобные решения Вашингтона свидетельствуют о его переходе к «ледяной войне» против России.

О решении США закрыть свои консульства в России стало известно ранее 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. В Госдуме посчитали, что закрытие генконсульств США можно связать с антироссийской горячкой главы американского Госдепа Майка Помпео.