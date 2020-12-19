В Госдуме рассказали об антироссийской горячке Госдепа США

Закрытие генконсульств США в России можно связать с антироссийской горячкой главы американского Госдепа Майка Помпео. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 19 декабря.

«У Помпео настоящая агония и антироссийская горячка... Агрессивную политику развязывает не Москва, а подобные господа из Вашингтона», — рассказал он.

Политик также отметил, что закрытие американских диппредставительств в России, равно как и причисление Москвы к главным врагам Вашингтона, не поможет американским властям решить ни проблемы внутри страны, ни проблемы, существующие в отношениях двух государств.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию одним из главных врагов Америки. До этого стало известно, что США решили закрыть свои консульства в России. При этом в Госдепе пояснили, что такое решение было принято Помпео после консультаций с послом США в России Джоном Салливаном «в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».