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Москва прокомментировала отключение телефонной связи генконсульству в Нью-Йорке

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты потребовали оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения. Они назвали эту ситуацию неприемлемой. По их словам, из-за отсутствия телефонной связи у россиян возникли трудности при получении консульских услуг. В диппредставительстве призвали по интересующим вопросам обращаться по электронной почте.

Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии. Также периодически возникают проблемы с доступом в интернет, рассказали сотрудники посольства. По его словам, прежде проблем со связью не было.

Предыстория: Генконсульству России в Нью-Йорке отключили телефонную связь
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