В США не увидели связи в закрытии своих генконсульств с политикой России

Решение о закрытии генконсульств США во Владивостоке и Екатеринбурге не связано с «поведением России» за исключением визовых вопросов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Собеседник газеты объяснил, что причина таких действий — в сокращении персонала диппредставительств в стране.

При этом упоминается, как посол США в России политик Джон Салливан утверждал, что решение о закрытии генконсульств является частью более широкой проблемы в отношениях между странами. По его мнению, они переросли в «визовый тупик», так как американский персонал в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке или в посольстве в Москве не может получить соответствующие документы.

Издание также приводит позицию бывшего американского посла в Москве Джеймса Коллинза, который заявлял, что решение о закрытии противоречит интересам США, так как в консульствах работает примерно 320 дипломатических и технических сотрудников.

The Washington Post пишет, что шаг США фактически является признанием того, что отношения с Россией вряд ли будут улучшаться в ближайшее время, даже после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

О решении США закрыть свои консульства в России стало известно 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. В Госдуме России посчитали, что закрытие генконсульств можно связать с антироссийской горячкой главы американского Госдепа Майка Помпео.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.