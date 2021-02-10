МИД России предупредил о закрытии генконсульства США во Владивостоке

Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны текущего года. Об этом заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, его слова которого приводятся на сайте правительства Приморского края.

По его данным, закрытие генконсульства — одностороннее решение Госдепартамента США. При соблюдении всех формальностей оно прекратит работу к указанному сроку, предупредил Броварец.

Представитель ведомства во Владивостоке выразил надежду, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом пересмотрит решение, так как оно идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.

«Приморский край — это более 50 процентов участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это 23 процента торговли ДФО. Владивосток — место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке», — заключил он.

О решении США закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.