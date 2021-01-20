Российское генконсульство в США пожаловалось на отсутствие факсимильной связи

Российское генконсульство в Нью-Йорке пожаловалось на отсутствие факсимильной связи с Россией. По словам одного из дипломатов, ее нет уже несколько месяцев, передает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что связи нет именно на тех линиях, по которым осуществляется факсимильная связь с Москвой. По его словам, за ее обеспечение отвечает компания Verizon, которая обещает починить неисправность все это время.

Ранее другой источник в дипмиссии рассказал, что телефонные линии генконсульства отключили 18 января. На данный момент проблема еще не решена. Кроме того, имеются перебои с интернетом.

В связи с этим посольство России в США направило в Госдепартамент ноту. Дипломаты потребовали оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения. Они назвали эту ситуацию неприемлемой. По их словам, из-за отсутствия телефонной связи у россиян возникли трудности при получении консульских услуг.