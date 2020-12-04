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Генконсульство России в США закроют на карантин

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Фото: страница Генерального консульства России в Нью-Йорке в Facebook

Генеральное консульство России в Нью-Йорке закроют на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на странице консульства в Facebook.

Отмечается, что ограничения продлятся с 4 по 14 декабря. Записанные на эти даты посетители будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства.

В июне США отказались вернуть России захваченную дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была необходима по гуманитарным соображениям. Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, Россия обратилась с просьбой вернуть дипсобственность. Однако США не ответили, сообщив посольству России в Вашингтоне, что не следует ждать положительного ответа.

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