Генконсульство России в США закроют на карантин

Генеральное консульство России в Нью-Йорке закроют на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на странице консульства в Facebook.

Отмечается, что ограничения продлятся с 4 по 14 декабря. Записанные на эти даты посетители будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства.

В июне США отказались вернуть России захваченную дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была необходима по гуманитарным соображениям. Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, Россия обратилась с просьбой вернуть дипсобственность. Однако США не ответили, сообщив посольству России в Вашингтоне, что не следует ждать положительного ответа.