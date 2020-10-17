Россия потребовала от США объяснений после допроса российского журналиста

Посольство России в США потребовало от Соединенных Штатов объяснений после многочасового допроса журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению дипмиссии, Россия рассматривает данные действия США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы. Представители посольства отметили, что российский журналист подвергся допросу в аэропорту Нью-Йорка. Спецслужбы потребовали от Рожкова открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям и предоставить переписки, связанные с журналисткой деятельностью.

Российские дипломаты отметают, что допрос «явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности». Они потребовали от Госдепа США предоставить объяснения случившегося.

Отмечается, что журналист RT прибыл в США, чтобы снять документальный фильм о Соединенных Штатах накануне президентских выборов.

Ранее США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину. Минфин США отмечает, что Россия использует услуги целого ряда людей, чтобы «попытаться посеять раздор между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия» в демократических странах.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.