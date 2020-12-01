Автомобиль российского посольства подорвался на взрывном устройстве в Кабуле

Автомобиль российского посольства в Афганистане подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Первого декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», — приводит агентство ее слова.

От имени российского государства Захарова призвала афганские власти к расследованию инцидента и обеспечить безопасность российских дипломатов в стране. Она сообщила, что, по предварительной оценке, целью нападения террористов должен был стать следовавший перед машиной военный автомобиль с афганскими военнослужащими на борту — но версия целенаправленного нападения на граждан России пока не исключена.