При теракте в Кабуле пострадали десятки людей

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум десять погибли. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МВД страны

Взрыв произошел во время утреннего часа пик в дипломатическом квартале города. Сообщается, что бомба взорвалась в автомобиле рядом с афганским министерством обороны, а затем появились боевики и открыли огонь по полицейским и военным. Точное число боевиков неизвестно, их было как минимум трое.

Представитель полиции рассказал журналистам, что в данный момент район атаки оцеплен спецназом, там идет перестрелка. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за нападение.

Как сообщает агентство, в Кабуле активны как «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), так и «Талибан», с которым правительство США в данный момент ведет переговоры.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!