Террористы за раз убили 126 военных

Террористы из движения «Талибан» (запрещено в России) убили 126 сотрудников служб безопасности Афганистана. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 21 января.

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Боевики совершили атаку на военный комплекс в провинции Вардак. «У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре», — рассказал агентству источник в министерстве национальной обороны.

В ноябре 2018 года в Москве в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в ней приняла участие делегация политического офиса «Талибана» в Дохе. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что в контактах с представителями движения «Талибан» для достижения мира в Афганистане нет ничего плохого.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время движение и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.

В 2003 году Совет Безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.

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