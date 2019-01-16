В Туркмении обеспокоились своей неготовностью к войне

Масштабная проверка военнослужащих запаса в Туркмении выявила неготовность к началу боевых действий. Об этом «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») сообщил источник в министерстве обороны республики.

«О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям», — рассказал источник издания.

Собеседники «Радио Азатлык» указывают, что сейчас армия Туркмении в достаточном объеме оснащается новым вооружением и военной техникой, закупленными у России, Турции, Китая. Опасения вызывает подготовка кадрового состава.

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«Но срочники, их около 35 тысяч, очень плохо подготовлены, не умеют пользоваться оружием, а резервисты вообще незнакомы с этим оружием, так как большинство из них служили в последние годы СССР и первые годы независимости, когда на вооружении было старое российское оружие», — признался источник в министерстве обороны.

Кроме того, указывается, что с первых же лет независимости власти страны не уделяли должного внимания боеготовности армии.

О начале переучета военнослужащих, находящихся в запасе, туркменские СМИ сообщили в середине января. Утверждалось, что во все военкоматы были даны указания о проверке всех мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям, а у всех работающих в государственных учреждениях и организациях страны мужчин потребовали срочно сдать в отделы кадров военные билеты.

Подобные распоряжения властей Туркмении могут быть связаны о появившейся в декабре информации о возможном выводе американских войск из Афганистана. Большая часть приграничной с Туркменией территории этой страны контролируется боевиками ряда вооруженных группировок, в основном, «Талибана» (запрещена в России).

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