Стало известно о кровавой перестрелке на границе Туркмении и Афганистана

На границе Туркмении и Афганистана произошла перестрелка, закончившаяся гибелью десятков туркменских пограничников. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») в среду, 4 июля.

Как отмечается, столкновение на границе между афганской провинцией Багдис и Марыйским велаятом (областью) Туркмении случилось около трех недель назад, но об этом стало известно только сейчас.

«С афганской стороны границы [подозреваемая] в незаконной перевозке наркотиков группа открыла огонь и убила трех туркменских солдат. После этого военные из гарнизона объявили тревогу и открыли огонь на поражение. В перестрелке, продолжавшейся шесть часов, подозреваемые наркоторговцы ранили десятки и убили около 25 туркменских солдат», — рассказал корреспондент «Радио Азатлык».

По его словам, туркменские спецслужбы велели родным погибших солдат «о случившемся рта не раскрывать». Официальной информации и заявлений по поводу произошедшего со стороны властей Туркмении и Афганистана не было.

Спустя несколько часов после публикации материала о перестрелке на сайте «Радио Азатлык» правительственный информационный сайт Turkmenportal опубликовал опровержение. Издание утверждало, что эта информация «не имеет ничего общего с действительностью». В Государственной пограничной службе Туркмении заявили, что никаких боестолкновений на границе между странами в этом году не было.

Портал «Хроника Туркменистана» указывает, что за три часа журналистам Turkmenportal удалось добраться до места предполагаемой перестрелки, взять интервью у нескольких жителей близлежащих городов, поговорить с врачом военного госпиталя в одном из них, подготовить и опубликовать сообщение. В то же время издание «Радио Азатлык» было названо «иностранным электронным СМИ, финансируемым западными странами».

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