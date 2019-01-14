В Туркмении начали подготовку к вторжению из Афганистана

Власти Туркмении приступили к переучету военнослужащих, находящихся в запасе — так называемых резервистов. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

«Ведется учет запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям», — рассказал изданию источник в министерстве обороны Туркмении.

Ситуация, по его словам, связана с обстановкой в граничащем с Туркменией Афганистане (граница между странами составляет 744 километра).

11 января о том, что у всех мужчин, работающих в государственных учреждениях и организациях Туркмении, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, сообщила «Хроника Туркменистана». Издание также напомнило о декабрьском заявлении президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Афганистана.

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«Радио Азатлык», в свою очередь, указывает, что переучет резервистов осуществляется также методом обхода жилых домов, в квартирах оставляют повестки. «У них спрашивают, в каком состояние здоровье, болеет ли чем-нибудь, что может препятствовать ведению военной службы. Есть случаи, когда допрашивают и родственников», — рассказал собеседник издания.

Среди населения, проживающего на границе Афганистана и Туркмении, существуют предположения, что действия властей связаны с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на приграничные районы Афганистана и угрозами строящемуся газопроводу ТАПИ, отмечает «Радио Азатлык». Также в Афганистане действуют боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Большая часть приграничных провинций Афганистана находится в руках вооруженных группировок, в основном, Талибана, утверждают корреспонденты «Радио Азатлык» в этой стране.

В июле независимые СМИ рассказали о перестрелке на туркменско-афганской границе, закончившейся гибелью 25 туркменских пограничников. В то же время официальной информации и заявлений по поводу произошедшего со стороны властей Туркмении и Афганистана не последовало. В свою очередь, государственные СМИ Туркмении выступили с опровержением информации, а также обвинили «Радио Азатлык» во лжи.

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