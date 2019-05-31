Подрыв смертника в Кабуле попал на видео

Twitter / cmellaniac

Связанное с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) информационное агентство «Амак» опубликовало видео момента, когда террорист-смертник 30 мая привел в действие самодельное взрывное устройство на улице Кабула, столицы Афганистана. Ролик выложили в Twitter.

ИГ взяло на себя ответственность за атаку у входа в Военную академию имени маршала Фахима. Ее жертвами, по данным Reuters, стали по меньшей мере шесть человек, еще столько же получили ранения.

Материалы по теме «Этим проклятым американцам мы еще покажем!» Афганцы полюбили русских и возненавидели США

До того как было опубликовано видео, в Кабуле произошла вторая за два дня атака. 31 мая заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с американским конвоем. Пострадали по меньшей мере четверо военнослужащих США. Анонимный источник Reuters в афганских правоохранительных органах рассказал, что в результате взрыва погибли девять человек и пострадали шестеро гражданских.

За эту атаку ответственность взяло также запрещенное в России движение «Талибан». Сообщается, что талибы и сторонники ИГ противостоят друг другу в борьбе за влияние в ряде регионов Афганистана.

Делегация «Талибана» в тот момент находилась в Москве на переговорах с представителями МИД России. По их результатам талибы заявили, что не собираются использовать территорию Афганистана для атак на Россию.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!