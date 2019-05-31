Подрыв смертника в Кабуле попал на видео

Связанное с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) информационное агентство «Амак» опубликовало видео момента, когда террорист-смертник 30 мая привел в действие самодельное взрывное устройство на улице Кабула, столицы Афганистана. Ролик выложили в Twitter.
ИГ взяло на себя ответственность за атаку у входа в Военную академию имени маршала Фахима. Ее жертвами, по данным Reuters, стали по меньшей мере шесть человек, еще столько же получили ранения.
До того как было опубликовано видео, в Кабуле произошла вторая за два дня атака. 31 мая заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с американским конвоем. Пострадали по меньшей мере четверо военнослужащих США. Анонимный источник Reuters в афганских правоохранительных органах рассказал, что в результате взрыва погибли девять человек и пострадали шестеро гражданских.
За эту атаку ответственность взяло также запрещенное в России движение «Талибан». Сообщается, что талибы и сторонники ИГ противостоят друг другу в борьбе за влияние в ряде регионов Афганистана.
Делегация «Талибана» в тот момент находилась в Москве на переговорах с представителями МИД России. По их результатам талибы заявили, что не собираются использовать территорию Афганистана для атак на Россию.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.