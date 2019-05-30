Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию

Территория Афганистана, подконтрольная запрещенному в России движению «Талибан», не будет использоваться для нападений на Россию. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса организации Мухаммад Сохаил Шахин, его слова передает ТАСС.

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«Была очень хорошая встреча с [директором Второго департамента Азии МИД Замиром] Кабуловым. Мы обсудили отношения между Афганистаном и Россией. Мы подтвердили Кабулову, что земля Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран», — пояснил Шахин.

Ранее 6 февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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