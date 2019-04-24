Правительство Афганистана убило больше мирных жителей по сравнению с талибами

Афганские правительственные войска и международные силы за первые три месяца этого года убили больше мирных жителей, чем талибы и другие боевики за первые три месяца 2019 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном 24 апреля.

В докладе отмечается, что в период с 1 января по 31 марта было убито 581 гражданское лицо. Более 50 процентов из них — женщины и дети.

Проправительственные силы убили 305 человек и еще 303 ранили. Это на 39 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года. Боевики «Талибана» (движение, запрещенное в России), «Исламского государства» (ИГ — организация, запрещенная в России) и других террористических группировок убили 227 мирных жителей и ранили 736 в первом квартале, что на 36 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Оставшиеся погибшие стали жертвами перекрестного огня, следует из доклада. Отмечается, что общее число жертв и раненых среди гражданского населения снизилось на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Почти половина смертей наступала в результате авиаударов и поисковых операций по выводу боевиков из укрытий. Согласно данным, предоставленным военными США, американские самолеты сбросили около 800 бомб в Афганистане в январе и феврале.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее предупредил свои сухопутные войска о необходимости проявлять большую осторожность при проведении поисковых операций для защиты гражданского населения, сообщает The Associated Press.

Отчет 2018 года приписал 63 процента жертв среди гражданского населения повстанческим группам и 24 процента — проправительственным силам.

В июне прошлого года «Талибан» впервые за 17 лет военного конфликта объявил о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана. Однако спустя две недели талибы произвели атаку на афганские правительственные силы.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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