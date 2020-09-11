Взрыв прогремел на свадьбе в Афганистане

В афганской провинции Хост во время свадьбы прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News в своем Twitter-аккаунте.

По последним данным, пять человек погибли, шесть ранены. Информация о состоянии пострадавших и подробности случившегося пока не сообщаются, однако известно, что бомба была заложена в мотоцикл.

В середине августа несколько десятков человек — не менее 40 — стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Причиной взрыва стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил, что случившееся было терактом. Движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло свою причастность к произошедшему.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.

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