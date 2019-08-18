Несколько десятков человек погибли после взрыва на афганской свадьбе

Несколько десятков человек стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает издание Tolonews.

Причиной взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил информацию о том, что случившееся было терактом. Движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло свою причастность к произошедшему.

По данным издания, в результате погибло не менее 40 человек, около ста получили ранения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями.

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