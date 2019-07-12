Ребенок-смертник устроил взрыв на свадьбе

На праздновании свадьбы в афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, 40 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя властей провинции Ахатуллы Хогьяни, взрывное устройство в действие привел несовершеннолетний террорист. Теракт произошел на празднике в доме командира проправительственного ополчения в районе Пачерагам. Очевидцы взрыва сообщают, что погибших было не пять, а десять.

Афганское вооруженное ополчение помогает афганским властям бороться с боевиками движения «Талибан» и сторонниками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за свадебную атаку.

1 июля в столице Афганистана Кабуле талибы взорвали бомбу в людном месте, ранив не менее 65 человек, а затем устроили перестрелку с силовиками.

31 мая ИГ взяло на себя ответственность за два террористических нападения. Их жертвами стали как мирные жители, так и афганские полицейские и солдаты армии США.

Сообщается, что образовавшийся в 1994 году «Талибан» борется с «Исламским государством» за влияние в разных регионах страны. В данный момент талибы пытаются достичь мирных договоренностей с правительством Афганистана и представителями России и США.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!