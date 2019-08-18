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Взрыв произошел на афганской свадьбе

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Взрыв произошел на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает издание Tolonews со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

Инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали изданию, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями. Источники также сообщили о возможных жертвах.

Отмечается, что свадебные церемонии в Афганистане часто собирают несколько сотен гостей.

В июле взрыв прогремел на праздновании свадьбы в афганской провинции Нангархар. По словам представителя властей провинции Ахатуллы Хогьяни, взрывное устройство в действие привел несовершеннолетний террорист. В результате погибли по меньшей мере пять человек, 40 человек пострадали.

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NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
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