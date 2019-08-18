Взрыв произошел на афганской свадьбе

Взрыв произошел на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает издание Tolonews со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

Инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали изданию, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями. Источники также сообщили о возможных жертвах.

Отмечается, что свадебные церемонии в Афганистане часто собирают несколько сотен гостей.

В июле взрыв прогремел на праздновании свадьбы в афганской провинции Нангархар. По словам представителя властей провинции Ахатуллы Хогьяни, взрывное устройство в действие привел несовершеннолетний террорист. В результате погибли по меньшей мере пять человек, 40 человек пострадали.

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