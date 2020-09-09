В Афганистане попытались взорвать вице-президента

Дым поднимается от места, где на Амруллу Салеха попытались совершить покушение

В Афганистане совершили покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха. Об этом пишет TRT World.

Глава государства ехал на работу, когда на него попытались совершить нападение. На пути следования кортежа чиновника в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. Сам Салех не пострадал, но погибли трое его телохранителей.

Как минимум 12 человек ранены в результате теракта. По словам представителей министерства здравоохранения, в местную больницу доставили два тела и семь пострадавших.

«Сегодня враги Афганистана снова попытались нанести вред Салеху, но им не удалось достичь своей злостной цели», — написал представитель вице-президента Разван Мурад. Обстоятельства происшествия выясняются.

21 июля в Афганистане девушка застрелила двух бойцов террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и ранила еще нескольких, после того как они убили ее родителей за поддержку правительства. Несколько других террористов попытались напасть на нее, но сельские жители и проправительственные ополченцы изгнали их после перестрелки.

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