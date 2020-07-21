В Афганистане девушка застрелила двух террористов за убийство ее родителей

В Афганистане девушка застрелила двух бойцов террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и ранила еще нескольких после того, как они убили ее родителей за поддержку правительства. Об этом сообщает издание Free Malaysia Today со ссылкой на заявление официальных лиц.

Это произошло на прошлой неделе, когда боевики взяли штурмом дом Камары Гуль (Qamar Gul), подростка из деревни в центральной афганской провинции Гор.

По словам начальника местной полиции Хабибурахмана Малекзады (Habiburahman Malekzada), талибы искали отца девушки, который был сторонником правительства. Он рассказал, что боевики «Талибана» пошли к мужчине домой и вытащили его. По словам Малекзады, когда его жена оказала сопротивление, боевики убили обоих супругов возле их дома.

«Камар Гюль, которая находилась в доме, взяла автомат Калашникова, который был у семьи, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще нескольких других», — рассказал начальник полиции. Сообщается, что несколько других бойцов «Талибана» позже напали на дом девушки, но некоторые сельские жители и проправительственные ополченцы изгнали их после перестрелки.

По словам официальных лиц, возраст Гюль варьируется от 14 до 16 лет. Отмечается, что многие афганцы не знают своего точного возраста.

В настоящее время афганские силы безопасности доставили девушку и ее младшего брата в более безопасное место, сказал представитель губернатора провинции Мохамед Ареф Абер (Mohamed Aref Aber).

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.