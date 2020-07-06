Талибы решили расследовать информацию США о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) решила провести собственное расследование относительно информации о «сговоре» с Россией. Об этом представитель политического офиса талибов в Катаре Сухель Шахин рассказал РИА Новости.

«Обвинения безосновательны, они запущены разведкой в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его», — считает Шахин. По его мнению, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, и ради этого пытается отложить формирование нового правительства.

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The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Президент США Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной. Американский Национальный совет по разведке заявлял, что не имеет данных о подобных действиях Москвы.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане.

Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019-го стороны почти достигли соглашения, однако подписание не состоялось из-за действий «Талибана» — организация взяла на себя ответственность за теракт, который привел к смерти американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, но переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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