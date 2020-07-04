Обвинившую Россию в сговоре с талибами разведку США заподозрили в наркоторговле

Американская разведка, которая обвинила Россию в сговоре с членами террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ), принимает участие в наркотрафике. С таким обвинением в адрес США выступил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить», — сказал он.

Как отметил представитель российского внешнеполитического ведомства, «эта тайна — секрет Полишинеля».

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной.

Ранее Кабулов отмечал, что обвинения США не имеют никаких оснований.

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