В США предложили ответить на «сговор» России и талибов

США должны дать жесткий ответ России в случае, если подтвердится факт ее сговора с членами афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). С таким предложением выступил в беседе с The Washington Post бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане, отставной генерал Джон Николсон (John W. Nicholson).

По словам Николсона, в годы его командования в Афганистане, с 2016-го по 2018-й, ему уже доводилось сталкиваться с доказательствами сотрудничества Москвы и талибов. В частности, местные власти сообщали ему, что Россия через Таджикистан поставляла «Талибану» стрелковое оружие и боеприпасы, а также предоставляла организации некоторое финансирование. При этом, отметил генерал, тогда российская помощь была в определенной мере ограничена: например, Москва отказывалась поставлять талибам зенитные ракеты. Таким образом действия Кремля особо не нарушали существующий баланс сил в регионе, хотя и способствовали росту риска для сил афганского правительства и их американских союзников.

В то же время появившиеся сообщения о том, что российская военная разведка якобы тайно предлагала заплатить талибам за убийство американских военнослужащих, свидетельствуют о принципиально иной степени вовлеченности России в конфликт. «Если это правда, это одновременно безрассудный просчет и большая ошибка со стороны русских и талибов. История показывает, что подобные ошибки и просчеты часто приводят к войне», — заявил Николсон.

По его мнению, если информация подтвердится, США должны будут «четко и однозначно» ответить на провокации Москвы. В частности, считает генерал, руководство США и НАТО должно будет осудить действия России, подчеркнув, что они подрывают любые шансы на улучшение отношений и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, Вашингтону следует приостановить вывод американских войск из Германии, который ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. По словам Николсона, вывод войск в сложившихся условиях будет расцениваться Кремлем как слабость США. «У Москвы, несомненно, возникнет искушение испытать нашу решимость другими способами», — пояснил он.

Также, отметил генерал, США придется приостановить и вывод своих войск из Афганистана до тех пор, пока талибы не выполнят условия, предусмотренные мирным соглашением: начать мирные переговоры с афганским правительством, разорвать связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) и оказать содействие в сокращении уровня насилия в регионе.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и Москва.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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