Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

Посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ, о том, что следствие на основе просушки телефонных разговоров сделало вывод о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат. Об этом российские дипломаты написали в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Согласно заявлению посольства, информация о прибытии российских солдат неполная. Представители дипмиссии пошутили, что надо бы добавить несколько нулей к числу солдат. Они также отметили, что, на самом деле, планировалось перебросить войска на самолетах «Муха» и «Чато», которые были собраны в Каталонии еще в годы Гражданской войны и надежно спрятаны до получения соответствующего зашифрованного приказа.

Ранее в испанском суде появились данные о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат. Следствие утверждает, что выводы о связях с Москвой можно сделать из прослушки двух разговоров 2018 года доверенного лица бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктора Тарадельяса (Víctor Terradellas), который ездил в Россию. Он сообщал главе испанского региона, что можно рассчитывать на 10 тысяч российских солдат, готовых защищать независимую Каталонию.

Утверждается, что руководитель некой «организации, созданной во времена Горбачева», также был готов выплатить внешний долг нового государства, однако Пучдемон не стал соглашаться.

В 2019 году Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.