Испания снова оставила Каталонию без ее лидера

Верховный суд Испании снова лишил Каталонию ее лидера — Ким Торра получил на 18 месяцев запрет на государственные должности. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что Торра должен оставить пост руководителя автономии из-за дела о неповиновении ЦИК Испании. Верховный суд подтвердил решение нижестоящего суда, при этом каталонский лидер имеет право оспорить решение в Конституционном суде. Сообщается, что отстранение руководителя может спровоцировать новые протесты в регионе. Обязанности главы региона временно переходят к замглаве правительства Каталонии Пере Арагонес.

Решение по Торре было вынесено после того, как весной 2019 года на правительственных зданиях Барселоны перед всеобщими выборами была развешена сепаратистская символика. Торра отказывался некоторое время снимать ее даже вопреки решению Центризбиркома.

Торра занимал пост с 2018 года, он сменил Карлеса Пучдемона, на которого Испания выдала международный и европейский ордер на арест после проведения референдума о независимости. В январе 2020 года суд в Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона из-за его статуса депутата Европарламента.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.

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