Бельгия отказалась выдавать Испании лидера каталонских сепаратистов

Суд в Бельгии прекратил дело об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина в Испанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

Лидера сепаратистов признали неприкосновенной фигурой, поскольку он был избран депутатом Европарламента от Каталонии. Власти Испании оспаривают этот факт из-за несоблюдения процедуры получения статуса депутата внутри страны.

Материалы по теме «Испанией продолжают управлять фашисты!» На каталонском референдуме пролилась кровь

На своей странице в Twitter Пучдемон заявил, что ожидает аналогичного решения в отношении бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса. «Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комином иммунитет и решает приостановить ордер на арест. Сейчас мы ждем освобождения Ориола Жункераса, который имеет такой же иммунитет, как и мы. Испания должна действовать так, как это делает Бельгия, и уважать закон», — написал он.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017-го. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам. Тогда же Испания выдала международный и европейский ордер на арест Пучдемона, скрывающегося в Бельгии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!