В деле сепаратистов Каталонии появились 10 тысяч российских солдат

В испанском суде появились данные о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат. Об этом сообщает el Periodico.

Следствие утверждает, что выводы о связях с Москвой можно сделать из прослушки двух разговоров 2018 года доверенного лица бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктора Тарадельяса (Víctor Terradellas), который ездил в Россию. Он сообщал главе испанского региона, что можно рассчитывать на 10 тысяч российских солдат, готовых защищать независимую Каталонию.

Утверждается, что руководитель некой «организации, созданной во времена Горбачева», также был готов выплатить внешний долг нового государства, однако Пучдемон не стал соглашаться. Российские источники издания опровергают факт встречи Тарадельяса с официальными лицами. При этом политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков подтвердил, что трижды встречался с каталонцем, который просил помочь установить контакты.

Кроме того, в деле идет речь идет о связях с президентом России Владимиром Путиным другого приближенного Пучдемона Уриола Солера (Oriol Soler), которого задержали 20 октября по делу о мошенничестве.

В 2019 году Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.

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