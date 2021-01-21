Москва призвала Вашингтон наладить связь в российском генконсульстве

Москва призывает Вашингтон как можно быстрее наладить телефонную связь в российском генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на .

«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, такая позиция Вашингтона говорит о беспочвенности обвинений в адрес Москвы, которые в том числе касаются стесненных условий работы американских послов в России. Она напомнила, что многие, кто обращается в генконсульство РФ — это граждане США.

Ранее российское генконсульство в Нью-Йорке также пожаловалось на отсутствие факсимильной связи с Россией. По словам одного из дипломатов, ее нет уже несколько месяцев.

Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии. Также периодически возникают проблемы с доступом в интернет, рассказали сотрудники посольства. По его словам, прежде проблем со связью не было.