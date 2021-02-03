Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала

Российское генконсульство в Нью-Йорке попросило госдеп США обеспечить безопасность дипмиссии и пожаловалось на вандала, который испачкал фасад здания красной краской во вторник, 2 февраля. Об этом заявил РИА Новости сотрудник консульства.

«С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — сказал собеседник агентства.

По его словам, попытки связаться с правоохранителями предпринимались неоднократно, однако те «не сочли возможным появиться у консульства» с двух до восьми часов. «Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке госдепа с просьбой обеспечить безопасность генконсульства», — добавил собеседник.

Ранее российское генконсульство в Нью-Йорке пожаловалось на отсутствие факсимильной связи с Россией. По словам одного из дипломатов, ее нет уже несколько месяцев.

Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии. Также периодически возникают проблемы с доступом в интернет, рассказали сотрудники посольства. По их словам, прежде проблем со связью не было.