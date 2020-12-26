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Посольство России обвинило США в начале «визовой войны»

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Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в том, что они начали «визовую войну» и навязали России практику персональных визовых разменов. Соответствующее заявление опубликовано в социальной сети Facebook.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что ответственность за визовый «тупик» лежит полностью на американской стороне. Россия же неоднократно призывала США к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере.

19 декабря стало известно о решении США закрыть свои консульства в России. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. В Госдуме России посчитали, что закрытие генконсульств можно связать с антироссийской горячкой главы американского Госдепа Майка Помпео.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.

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