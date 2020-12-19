В посольстве США прокомментировали закрытие двух генконсульств в России

В посольстве США в России прокомментировали закрытие генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам представителя посольства, это решение не связано с эпидемиологической ситуацией в России. «Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ», — объяснил дипломат.

Ранее в Госдепе США заявили, что закрытие двух последних генконсульств в России связано с оптимизацией работы дипмиссии.

О решении Вашингтона закрыть свои консульства в России сообщалось ранее 19 декабря. В уведомлении Конгресса, на копию которого, в частности, ссылались СМИ, отмечалось, что это стало следствием введенных в 2017 году российскими властями ограничений по числу американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. Представительство в Екатеринбурге продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России останется посольство в Москве.