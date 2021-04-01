Генконсульство США перестало выдавать визы в Екатеринбурге

Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестало выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан, однако осталось открытым. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана, опубликованном на сайте посольства США.

«Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации», — поясняется в сообщении.

При этом Салливан отметил, что власти продолжает работать над укреплением контактов между гражданами двух стран, поскольку они остаются важными. Посол подчеркнул, что теперь осуществлять выдачу виз, а также предоставлять консульские услуги будет посольство США в Москве — его консульский округ расширяется на всю территорию России.

Ранее в феврале представитель МИД России во Владивостоке Алексей Броварец сообщил, что генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны текущего года. По его данным, закрытие генконсульства — одностороннее решение Госдепартамента США. При соблюдении всех формальностей оно прекратит работу к указанному сроку.

О решении США закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии.