Хорватия снова начала выдавать визы россиянам

С 1 апреля Хорватия возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами», — заявил глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.

Также он выразил надежду на скорейшее возобновление авиасообщения между странами. По его словам, этому способствует как благоприятная эпидемиологическая обстановка в Хорватии, так и готовность принимать туристов из России.

Сейчас российские путешественники могут въехать в страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

На данный момент расписание работы визовых центров Хорватии отсутствует.

Ранее Хорватия ослабила карантинные меры и разрешила въезд в страну туристам, привитым российским препаратом «Спутник-V». Сертификат о вакцинации должен быть переведен на английский язык.