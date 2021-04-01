Кипр открыл границы для российских туристов с 1 апреля без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Минздрав республики официально включил Россию в список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на остров, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Уточняется, что правительство Кипра занесло Россию в красную группу — таким образом, путешественникам не нужно будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии в страну при условии, что они сдадут два ПЦР-теста, которые покажут отрицательные результаты.

Так, первое тестирование туристам придется пройти за 72 часа до въезда на Кипр, а второе — непосредственно в одном из аэропортов острова, в Ларнаке или Пафосе.

В марте россияне массово заинтересовались поездками на Кипр после объявления властей страны об открытии границ. Специалисты отметили, что среднее количество поисковых запросов с начала месяца выросло вдвое — путешественники начали активно искать билеты на остров уже после первых сообщений о возможном открытии границ.

В феврале Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в серую группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Статус будет пересматриваться еженедельно.