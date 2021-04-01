Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий

Эксперты перечислили документы, необходимые россиянам для въезда в Хорватию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам главы национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружички, туристам разрешили въезжать в страну при условии предъявления одного из четырех документов. В первую очередь, так же как и ранее, путешественники могут пересечь границу с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

С 1 апреля можно въехать в Хорватию также с помощью экспресс-теста на антигены к вирусу, который признан странами ЕС. Его нужно сделать за 48 часов до прибытия, однако если турист планирует оставаться на территории Хорватии дольше десяти дней, ему необходимо пройти тестирование повторно.

Кроме того, теперь россияне могут предоставить сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», переведенный на английский язык.

Помимо вышеперечисленных документов, доказать отсутствие вируса можно и при предъявлении справки о наличии антител к COVID-19, выданной не позже, чем за 11 дней до поездки.

«Детям до семи лет, если они следуют с теми, у кого есть один из перечисленных выше документов, справки не нужны», — уточнили специалисты АТОР.

Ранее власти Хорватии разрешили въезд в страну всем иностранцам, привитым препаратом «Спутник V». «К людям, вакцинированным как российской, так и китайской вакцинами, будут относиться так же, как к тем, кто получил другие вакцины», — отметил глава хорватского МВД Давор Божинович.