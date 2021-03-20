В Черногории назвали срок возобновления авиасообщения с Россией

Власти Черногории рассчитывают, что авиасообщение с Россией можно будет возобновить через полтора месяца. Об этом в интервью ТАСС рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма», — так она ответила на вопрос о сроках возобновления полетов. В прошлом году доходы страны от туризма обрушились на 85 процентов.

Также Джурович уточнила, что россияне могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус не старше 48 часов, документом о вакцинации, сделанной не менее чем за 7 дней до прибытия, или справкой о наличии антител. При этом, не имеет значения какой именно вакциной привит приезжающий. Кроме того, в стране не исключают введения специальных паспортов вакцинации. «Мы не смотрим на COVID-паспорта как на что-то, что будет препятствовать перемещению туристов», — объяснила Джурович.

Черногория закрыла границы для туристов в марте 2020 года после обнаружения первого случая заражения коронавирусом. Всю весну их число оставалось незначительным, но осенью ситуация ухудшилась: в ноябре в стране было зафиксировано более 30 тысяч случаев. Летом Черногория разрешила въезд туристам из части стран ЕС, а в августе — и россиянам. Однако прямое авиасообщение между странами не было восстановлено.

В начале марта президент Черногории Мило Джуканович призывал правительство закрыть границы и ввести строгие ограничения из-за роста числа заразившихся COVID-19. По его словам, это позволит поддержать стабильность системы здравоохранения и даст шанс на скорое возрождение экономики.